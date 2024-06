I prawidłowo, technologia SMR to na razie mrzonka, która jest ciekawostką a nie realnym narzędziem do pracy przemysłowej

Firma z którą KGHM miał budować te SMRy już 10 listopada wywaliła do śmieci inwestycję na budowę SMR w USA, bo okazało się to nieekonomiczne a szacunkowy koszt energii okazał się tak wysoki, że nie znalazł się kompletnie nikt, kto chciałby go kupować.

Jeszcze mnie ciekawi co wyjdzie z SMRów Orlenu, bo tam coś Pokaż całość