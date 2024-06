Przy wyznaczaniu ceny obowiązuje zasada Merit Order - cenę wyznacza najdroższe źródło jakie wchodzi do produkcji potrzebnej do zaspokojenia potrzeb (kolejność od najmniej emisyjnych do najbardziej). A najdroższe - przez ETS (uprawnienia do emisji CO2) - są elektronie węglowe i na produkty ropopochodne. W teorii ma to dać dużą zyskowność tych "tańszych" zielonych źródeł żeby z tych zysków mogli finansować kolejne zielone inwestycje. Także tak długo jak nasz system bedzie się dopinał Pokaż całość