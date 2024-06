Czy któryś Konfederata potrafi wyjaśnić, jak to jest że wszyscy emigrują albo chcą wyemigrować do tej lewackiej i okropnej Unii, z której powinniśmy wyjść, a nie odwrotnie? Np. z Niemiec na Białoruś? Przecież Niemcy to już upadły kalifat, a Białoruś wg opinii Grzegorza Brauna czy Jacka Wilka to normalne, suwerenne państwo z fajnymi przepisami i normalną autorytarną władzą, a nie tfu, demokracją?