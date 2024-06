Lecimy na zero. Polacy nie lubią żyć pod butem. A jak pomyślę, że niedługo na ulicach będzie czarno i muzułmańsko, bo nam zachód podrzuci swoich imigrantów, to już wtedy pobijemy Koreę Południową na 100%. No chyba że GUS zacznie wliczać do statystyk Mohametów i Mbumbu xD