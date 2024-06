W sumie, to dziewczyna opisała genezę wszystkiego w jednym zdaniu:



Jest 21:09 miałam być o 21 w domu, jak wrócę to wyłapię od ojca liścia (czy jak to tam leciało).



To jest świetny dowód na to, że bicie dzieci przynosi skutki odwrotne niż oczekiwane. I wszystkie wykopowe komentarze pod innymi znaleziskami z dziecmi, które coś zrobiły - typu "jakby gówniarz dostał to by (...)" są tragicznym obrazem naszego społeczeństwa.



A najgorsze jest Pokaż całość