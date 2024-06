Do tego tekstu zainspirował mnie @Defined swoim wpisem https://wykop.pl/wpis/76574959/czy-koalicja-deweloperska-dziala-w-polsce-nieprzer .

W mediach ciągle słychać, że w Polsce brakuje mieszkań. Różne media, analitycy i instytucje szacują od 2006 do 2021 (DO! momentu inwazji Rosji na Ukrainę), że w PL brakuje od 640 000 do 6 000 000 mieszkań. Najczęściej "brakuje" ich około 2 000 000.



A wszystko to, mimo, że Polska jest jednym krajów w którym najwięcej mieszkań powstaje ostatnimi laty a ludność Polski sukcesywnie spada.

Od 2006 do 2021 wybudowano w Polsce ponad 2 500 000 mieszkań. A mimo to, DO inwazji Rosji na Ukrainę, wciąż brakowało ich nadal ok 2 000 000

Śmiem twierdzić, że to nie do końca o ilość mieszkań w PL chodzi. I jeszcze ciekawostka: im więcej w Polsce mieszkań budowano, tym bardziej niedostępne były.

Bez względu na to ile w Polsce wybudujemy mieszkań, ciągle będzie brakowało tych 2 000 000 milionów. Im więcej będziemy ich budować, tym bardziej niedostępne będą!

Ja coś czuję, że deweloperzy i politycy dobrze o tym wiedzą ale z wiadomych powodów nie powiedzą.

