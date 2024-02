No kto by się spodziewał, że jak się zliberalizuje prawo wynajmu to ceny spadną???? ¯\(ツ)/¯



Patrząc na to co się dzieje w Argentynie nasz rząd powinien jak najszybciej...

...

uruchomić program dopłat do czynszu, aby nasze czynsze rosnąć zrównoważyły argentyńskie spadki... ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )