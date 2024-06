Lewicą to jest PiS. Partia Lewica z lewicą ma niewiele wspólnego. To mieszanka dewiantów z postkomunistami. Zamiast egalitaryzmu widzimy baronów, karierowiczy i właścicieli mieszkań na wynajem. Zamiast wspierania środowisk robotniczych, walka z pracowitością poprzez nakładanie podatków. Zamiast dążenia do zmniejszenie nierówności społecznych, powiększanie ich przez wspieranie zielonoładowych idiotyzmów. Do tego zamordyzm w postaci obowiązkowych szczepień i poboru do wojska dla mężczyzn. Każdy kto ma odrobinę rigczu gardzi tymi hipokrytami