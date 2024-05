U mnie pełno kosów, szpaków i słowików. Drą dzioba przez cała dobę - nie ma oni chwili ciszy, nawet w nocy.

Małych latających ptaków jest coraz więcej.



Za to prawie znikły ptaki biegające jak np kuropatwy - bo jest plaga lisów i lisy zeżarły wszystko co nie potrafi latać, a nawet to co potrafi latać ale robi gniazda na ziemi.