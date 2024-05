Co mają zrobić na tych sorach? Osobiście byłem ze zwichnięciem w niedziele i sor zawalony matkami z uśmiechniętymi bąbelkami co to się z ropką przy oczku obudziły ,dużo ludzi przychodziło na sor w niedzielę po L4 bez powodu to przestali je wystawiać i kierują do rodzinnego. Druga połowa soru to emerytki co to w piątek była kolejka a jej się recepta skończyła to siedzi w niedzielę na sorze. Przestali więc przedłużać recepty. Pokaż całość