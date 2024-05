To jest tak idiotyczne, że głowa mała. Zakażemy jakiejś piosenki i nagle nasi obywatele zaczną kochać czarnych lekarzy i inżynierów. No bo przecież, dopóki ta piosenka nie powstała to pałali do nich bezgraniczną miłością. Pan Gigi D'Agostino wywołał ksenofobię a nie polityka wpuszczania do kraju hołoty i tolerowania syfu, który ta hołota robi. Akcja wywołuje reakcję. Nie będą śpiewać do tego to będą do hymnu państwowego - a tym chętniej Im częściej Pokaż całość