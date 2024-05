Całkiem niegłupią wiadomość rozsyła któryś bank ostatnio (PKO albo Millenium, nie pamiętam). Treść leci mniej więcej tak: "Traktuj swój kod blik jak swoje pieniądze". Dużo w tym racji, ludzie powinni się dwa razy zastanowić zanim komuś go przekażą.

Co do samego BLIKa jako usługi, niedawno wygrał jakąś nagrodę jako europejska innowacja z sektora finansów. Już kilka państw chce zakupić prawa do wdrożenia i użytkowania systemu bo jest po prostu dobry.