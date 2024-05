No to teraz uczelnie mają zgryz, bo dotąd wykluczanie służyło tylko do prześladowania ludzi pro-life, tych mówiących o dwóch płciach i wartościach rodzinnych oraz kwestionujących polski "wtórny-antysemityzm". Jak tu bojkotować kogoś, kto stoi za tymi wszystkimi, lewackimi "wartościami", które forsują polskie uczelnie xD.