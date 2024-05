Czy te cale diversity and inclusion w ogole zajmuja sie czyms poza defraudacja?



Przeciez to sa osoby ktore istnieja tylko po to zeby zatrudniac ludzi nie dla pracy, ale dla ratio czarnych do bialych czy LGBT do normalnych zeby blackrock sypnal rublami.



W ogole sam fakt istnienia takiego blackrocka jest dowodem na to ze kapitalistyczny system w USA jest dodupny.