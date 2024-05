podnoszenie płacy minimalnej to jest największe zło jakie można zrobić ludziom z jakimkolwiek wykształceniem i fachem w ręku...

sam jako przedstawiciel klasy robotniczo-technicznej #!$%@? się na samą myśl że cieć czy sprzątaczka czy inny parkingowy zbliża się do mojej ciężko wypracowanej pensji, obarczonej przepisami i uprawnieniami które muszę odnawiać co roku...