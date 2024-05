Nie wierzę, że ktoś wpadł na pomysł przesyłania czegokolwiek pocztą polską, jak nie musiał. A jeszcze czegoś co żyje, to już science fiction? Do mnie kiedyś paczka szła, z Polski do Polski, ponad miesiąc i jeszcze było oburzenie, że się czepiam, bo to z gór, to mogło tyle iść.