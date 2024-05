Elegancko. Śmierć każdemu kacapowi. Z tego co czytam to obecne pokolenie płatków śniegu trzęsie portkami na samą myśl o konflikcie. A ja jak trzeba będzie to nawet bez nogi kutfa chwycę za karabin o swojego będę bronić. Kumple mówią żem głupi, oni pierwsi będą w kolejce do wylotu na zachód. A ja się nigdzie nie wybieram, BRING THEM ON!