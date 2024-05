To nie są zapory uniemożliwiające cokolwiek.To jest po prostu infrastruktura sygnałowa.Konstrukcja nie uniemożliwia przejazdu.Ma do niego zniechęcać aby się kierujący stosowali do świetlnych sygnałów ostrzegawczych.

Nie jesteście sami.Skoro mruga to nawet jeśli jesteście jedynymi w pojeździe na przejeździe nie tylko wam grozi niebezpieczeństwo - jedzie pojazd szynowy,w którym też są ludzie.Jechać przez szlaban jeśli was zamknęło.