Niesamowite jest luźne podejście do tych samych przepisów.



Tu chłopu noge uwaliło w pracy i 2 lat trzeba było żeby uznać to za wypadek w pracy.



W tamtym roku mieliśmy wypadek w którym poszkodowany był po odstawieniu i nagrania wskazywały ze zleciał na ziemię z padaczka. Przyczyny zewnętrznej połączonej z pracą nie było, a mimo to przyklepano to jako wypadek w pracy.