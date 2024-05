Co roku rolnicy i sadownicy narzekają:

1. Przez suszę mamy same straty, tylko dopłacamy do tego interesu.

2. Przez powódź mamy same straty, tylko dopłacamy do tego interesu.

3. Nie ma suszy, nie ma powodzi, mamy tak duże zbiory, że ceny w skupie są poniżej kosztów produkcji, tylko dopłacamy do tego interesu.