Kogo to obchodzi Polskie bydło zastąpi się zagranicznym, tyle w temacie, cała służba zdrowia, szkolnictwo czy sądownictwo to fikcja dająca poczucie bezpieczeństwa, co by się bydło nie buntowało, jakkolwiek chamsko to brzmi to niestety tak jest, co więcej to działa bo bydło się nie buntuje i jest zastępowane