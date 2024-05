Różnych jakiś majtczakopodobnych na świecie jest całkiem sporo.

To są ludzie, którzy są odpowiednio umocowani w lokalnych układach, znajomi kogo trzeba, małe kliki gdzie jeden drugiemu szepnie że trzeba pomóc zaufanej osobie i okaże się to co się ma okazać.



Jak sprawa zaczyna tak wyglądać jak ta, to natychmiast postępowanie powinno zostać oddane prokuratorowi z innego województwa i rozpatrywane przez sąd w jeszcze innym. I jeszcze raz wszystkich świadków po kolei, policjantów, Pokaż całość