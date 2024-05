To, że jestem przeciwny obecnemu rządowi nie znaczy, że popieram Pis. Więc nie pisz do mnie jak do pisowca bo ja wiem co #!$%@?ł Morawiecki i cała ta banda. Teraz Pis już nie rządzi i jako obywatel mam prawo i obowiązek patrzeć władzy na ręce. A to co #!$%@?ą to bardzo mi się nie podoba.