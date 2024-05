Niestety, wszystko zmierza do wycięcia małych sklepów. Jeżeli sklepikarz mówi, że on nie ma takiej ceny w hurcie, za które w detalu sprzedaje Lidl i Biedronka, to nie ma o czym mówić. Pozamiatane. Ja staram się kupować w miejscowym spożywczaku i warzywniaku, jednak ceny są wyższe pewnie spokojnie o około 20%. Szkoda tych małych biznesów i ludzi, którzy walczą o przetrwanie, ale cena niestety robi różnicę.