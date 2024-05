Tinder to jest takie samo miejsce do poznania kobiet jak każde inne. Na pewno lepsze niż nocne kluby, czy inne pijackie spędy. A ileż to związków zaczęło się zaciągnięcia pijanej laski na ruchanie. A potem chłopaki tkwią z związkach z laksą, która chodziła z pierwszym lepszym po pijaku do wyra. I nie chcę negować tego co ten facet mówi, bo ma prawo do swojej opinii, a większości ma absolutną rację.