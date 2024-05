Kadra szkoleniowa to leśne dziady, instytucja Policji jest do dbania o interesy rządu/państwa, nie obywatela. Policja jest od zaganiania bydła(obywatela) do zagrody. Młodzi policjanci tak właśnie są dobierani i szkoleni, co właśnie widzimy na tym materiale. Buta, chamstwo i kłamanie.