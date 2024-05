Przecież tu chodzi o zagrożenie. Rusek ma z obawą iść spać, że w jego pięknym mieście może spaść ukraiński dron i jego ziomków posłać do piekła. Pewnie dla 90% będzie to powód do zemsty, ale może się też zastanowią, że ta operacja specjalna, to chyba jednak wojna i może lepiej spać w schronie.