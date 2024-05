7k netto to NIE jest dużo.

Ludzie nadal nie ogarniają, jak zostali wywłaszczeni przez rządy i banki centralne w ciągu ostatnich kilku lat...



Realna skumulowana inflacja w ciagu ostatnich 10 lat to ~100%, więc niegdysiejsze

"3k do łapy"

to DOKŁADNIE TO SAMO

co obecne

"6k do łapy"