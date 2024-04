No ale przecież rezydenci mówili że lekarzy jest wystarczająca ilość, nawet podali dane statystyczne na dowód (z izby lekarskiej xD) i teraz śmiało możn już zamykać prywatne uczelnie co by nie robić panu doktorowi konkurencji, a życie pacjenta, co go to obchodzi, pozostaje pytanie czy ci młodzi lekarze to idioci czy potencjalni mordercy byle dutki się zgadzały, bo taki jest skutek braku lekarzy że nie wszyscy dostaną pomoc a ci co dostaną Pokaż całość