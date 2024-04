Dzisiaj w banku to strach cokolwiek trzymać bo w każdej chwili cię zablokują i nawet nie będziesz wiedział za co.. Niestety większość ludzi nie widzi problemu bo nie operuje większymi pieniędzmi ale spróbuj wykonać jakiś przelew na kilkaset tysięcy. Musisz do banku dzwonić żeby ci łaskawie pozwolili taki przelew zrobić xD A jak masz pecha to jeszcze milion formularzy do skarbówki o źródle pochodzenia majątku itd..