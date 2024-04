Żukowska z Lewicy przyznaje w wywiadzie wprost, że kredyt 0% spowoduje wzrost cen. Wiedzą o tym, że kredyt 0% zadziała tu i teraz, a mieszkania społeczne za kilka lat. Dyskutują w klubie, czy to poprzeć. Nad czym się tu zastanawiać, to trzeba zablokować - no chyba, że chcą spaść pod próg wyborczy.