Usunęliśmy limity tak by bogole mogli sobie dobrać tani kredyt na mieszkanie za 2 miliony a co tam.

Wspomagajmy bogatych.

W ogóle to limity są szkodliwe i bez sensu bo by jeszcze ograniczyły liczbę mieszkań pod program.

Co za bezczelni i cyniczni ludzie tym kierują :/