No ale to tylko plany, o co afera? Ot zwykłe anteny na fale krótkie jakich pełno posiadają krótkofalowcy. Co innego gdyby udostępnili informacje o sprzęcie nadawczym, metodach szyfrowania i innych wrażliwych danych. Przecież zdjęcia tych anten każdy bardziej zaawansowany kraj se może zrobić z orbity, albo zamówić w kraju gdzie taka usługa jest dostępna. Swoją drogą bardzo fajne antenki DXy by niezłe na tym robił ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° Pokaż całość