Często nie widać biedy bo biedni ludzie nie wchodzą do sklepów czy restauracji. Siedzą w domu, szukają używanych rzeczy na OLX czy lokalnie. Zapamiętałem jedną rozmowę z gościem co przebiera się za Mikołaja na święta i chodzi po przedszkolach. Dzieci siadają mu na kolanach do zdjęcia, on rozdaje jakieś drobne prezenty zakupione przez placówkę i pyta "a co ty byś chciał/spod choinkę"?

Dzieci z prywatnego przedszkola: elektryczna hulajnoga, smartwatch, tablet, itp.

