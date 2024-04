Chciałm poprosić was o radę prawną oraz wykop efekt w związku z tym co mnie spotkało ze strony Allegro. Od wielu lat jestem użytkownikiem allegro. W marcu ubiegłego roku dokonałem zakupu dwóch nowych kart graficznych opiewających na kwotę ok. 20000zł ze sklepu Komputronik, poprzez serwis allegro, będąc użytkownikiem SMART. Otrzymane karty miały przecięte plomby na pudełkach, co sukerowało, że nie są nowe w związku z tym odesłałem je do Komutronika używając etykiety wygenerowanej przez Allegro. Komputronik oznajmił, że w otrzymanej paczce nie było kart graficznych, a waga paczki była śmiesznie niska. Jednocześnie waga nadanej przezemnie paczki, to waga odpowiadająca zapakowanemu towarowi. Zgłosiłem sprawę do Allegro Protect, oraz na policję. Allegro protect odrzuciło mój wniosek, tłumacząc to tym, że przewoźnik uznał, że nie było ingerencji w paczkę, oraz poprosił przysłanie dokumentów potwierdzających wszczęcie dochodzenia, a wtedy rozpatrzą mój wniosek ponownie. Jednak... sprawa została przez policję umożona z powodu braku wykrycia sprawcy, a Allegro umywa ręce.