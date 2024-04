wyrasta chyba na lidera patologii polskiego rynku mieszkaniowego

Patologia umysłowa to kupi takie mieszkanie.Ogólnie za to co się dzieje miejmy pretensje do kupców a nie sprzedających. Bo to nie problem jest przerobić kosz na śmieci na "mobilny mini-apartament" ale generalnie problemem jest to kiedy na takie coś znajdują się kupcy.