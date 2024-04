Dla wielu to hazard. Pierwszy etap to znajomość matematyki na poziomie szkoły podstawowej i umiejętność zrobienia własnej dźwigni. Brokerzy najczęściej wymuszają bezsensowną dźwignię (np 1:50, 1:200), w której wygranie spekulacji jest niemożliwe (prawdopodobieństwo jest przeciw tobie). Jak ktoś sobie ogarnie dźwignie custom, np czasami 1:2, czasami 1:4,5 - to będzie mógł postawić SL w sensownym miejscu. Bez tego szum wywala z pozycji. No i jak ktoś gardzi 2TP no to jest zachłanny. Pokaż całość