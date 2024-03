Można podjąć dyskusję co do szczegółów, ale jednak to ten moment, w którym orientujesz się, że właśnie czytasz sobie jakiegoś domorosłego bloggera, którego blogi są bardziej obszerne niż artykuły 99,999% "dziennikarzy" z najbardziej poczytnych portali informacyjnych, w tym finansowych w twoim kraju. Oczywiście, część elity internetu nie była w stanie tego przeczytać... bo za długie xD Przyczyny problemów ekonomicznych jakiegoś kraju powinno się zawrzeć w memie, no maksymalnie dwóch, wszystko ponad to Pokaż całość