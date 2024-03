Nieco mniejszy poziom absurdu to ten mały dworzec na Katowicach Zawodziu, gdzie do prawilnego wyjścia należy przejść przez wyznaczone miejsce przez tory, na zakręcie i przy braku widoczności, potem schodami do obskurnego tunelu. Bliżej jednak było iść wąską pochylnią z drugiej strony peronu, co prawda poza barierkami, ale przez tor ze świetną widocznością, no ale to przejście było "niewyznaczone", ponieważ barierka była zamknięta na kłódkę. Czasem sokiści pilnowali żeby tamtędy nie chodzić. Pokaż całość