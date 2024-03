Najgorzej, że oni nie rozumieją w czym problem.Dlaczego nie można sobie wziąć panstwowego kiedy kolega daje?Jakie złodziejstwo? My patrioci robimy coś źle?Przecież my kochamy Polskę, naszą historię a oni jakieś tam wartości europejskie, prawo, konstytucjaMoże coś zapomnialam, to od razu prokurator? To prześladowanie, wszyscy tak robili przecieżTo jest 100% ruskiej patologicznej mentalności