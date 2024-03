Temat jest prosty do rozwiązania. Podatek "przesyłowy" dla właścicieli elektryków, liczony od liczby kilometrów przejechanych w ciągu roku. Aktualnie płaci się ok 1,6zł akcyzy i opłaty drogowej za litr paliwa co przy średnim spalaniu 6l daje ok. 9,6 zł za 100km. Elektryki póki co nie płacą nic, więc adekwatna opłata 10 zł za każde przejechane 100km (dla aut z mocniejszymi silnikami może być odpowiednio więcej) byłoby sprawiedliwe i zapewniło fundusze na rozwój Pokaż całość