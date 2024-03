Andrzej Zajdel nie był pisarzem.,. on był genialnym prorokiem. Kiedyś się #!$%@?łem, że nagrody noszą imię Zajdla a nie Lema i tak było do czasu aż nie zapoznałem się z twórczością Zajdla. Gdybym był Ministrem Oświaty to w ósmych klasach OBOWIĄZKOWO do programu bym włączył Limes Inferior.