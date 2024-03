Teraz w 2024 r. znamy już wspaniałe skutki polityki monetarnej NBP (Glapy) i PiS. NBP zamiast zgodnie z ustawą stać na straży polskiego pieniądza to pełnił rolę ministerstwa polityki monetarnej PiS. Karnie z opóźnieniem podnosił stopy procentowe, aby pompować pustą, wydrukowaną kasę do gospodarki i dewaluować złotego na życzenie Nowogrodzkiej. Za te idiotyczne decyzje płacimy my wszyscy gigantyczną skumulowaną inflację (ok. 40% za ostatnie 3 lata). Nikt takt nie zubożył Polaków i Pokaż całość