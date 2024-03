Wszystkiemu winne są unijne dotacje. Plaça za zakładanie firmy osobom trwale bezrobotnym. W skrócie to są ludzie co się nie nadają nawet na etat a co dopiero na działalność. Otwierają swoje gówno biznesy na rok, bo taki jest wymóg, potem sprzęty lądują na olx i po firmie