Hahahaha jakie tp #!$%@? ludzkie tak tak jesteśmy z wami a jak przyjdzie co do czego to takiego wała jak z tymi których zapytano czy są za przyjęciem uchodźców a gdy popierali ten pomysł to proszono ich o ugoszczenie jednego z nich u siebie i wtedy robili duże oczy.

A ja popieram niech blokują cały kraj może w końcu to ostatni moment żeby ten głupi naród się w końcu obudził.