Przejdźcie sobie Spec Ops i zostaniecie pacyfistami.



W ogóle artykuł z d... Np. czy żołnierze nie powinni być agresywni? I to w inteligentny sposób? Agresja to życie, ruch to życie, demonizowanie agresji samej w sobie to głupota bo ona jest potrzebna do życia i trwania cywilizacji, trzeba nią tylko dobrze pokierować, agresywny "good guy" to kwintesencja bycia herosem, bo jest się nieustraszonym, ale nie olewa się tego co jest faktycznie ważne czyli Pokaż całość