Pokaż całość

(Policja)- Zabieramy Renówkę chłopaki, nie ważne kto prowadził.- Jezu Krzysiek przyznaj się, to nowa fura starego, jak się dowie to nas pozabija- Co?? Kamil Judaszu! Mówiłeś, że firmowe auto, firmowe paliwo...-Krzysiek, powiem prawdę... chciałem Ci zaimponować, bo wiem, że gardzisz plebsem.- Nie ma dla Ciebie ratunku Kamil, rób to co ja... Spierd....my!!!(padają strzały policji)- Mamy winnego, uciekał z miejsca