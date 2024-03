Jak zwykle wraca jeden z najbardziej kretyńskich podatków, jakie kiedykolwiek człowiek wymyślił, a rząd widzę idzie drogą Pisowskich antypolskich miernot: jest problem? -recepta to albo rozdać nie swoje pieniądze, albo dowalić podatek.

To, że akurat w krajach, gdzie taki podatek obowiązuje nieruchomości są najdroższe, to zapewne czysty przypadek, a my, my jesteśmy lepsi.

Widzę, że w wypadku tej ekipy, będziemy mieć combo, i dosypywanie kasy do kredytów, i zabieranie w podatku.

