by znając Wasze paragony dać inną marżę niż "granica bólu -10%"

Pokaż całość

Jeżeli dla kogoś zakupy spożywcze powodują jakikolwiek ból finansowy to coś jest mocno nie tak z jego życiem. Przecież żywność w relacji do zarobków to w dzisiejszych czasach kilka procent budżetu domowego i nawet jak systematycznie podrożeje o kilka punktów procentowych to najwyżej dobije do etapu gdzie człowiek zaklnie szpetnie od czasu do czasu i i tak zrobi zakupy