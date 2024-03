Nie widzę w tym problemu społecznego, tak są tacy rodzice jak w artykule, ale jest jeszcze 10 innych rodzajów złych zachowań rodziców. Problemem mi się wydaje, że dużo rodziców nie ma czasu dla dzieci, daje im komórki i tablety na zbyt długi czas i nie sprawdzają co one tam robią. Nastolatki za dużo korzystają z social mediów i mają przez to problemy psychiczne, na to są już badania.